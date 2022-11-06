Около 60 тысяч пар берцев с буквой Z делает донское предприятие

Берцы с особой отметкой должны поднять боевой дух военных. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области предприятие в рамках госзаказа изготавливает для участников специальной военной операции около 60 тысяч пар берцев ежемесячно. С начала специальной военной операции на язычке обуви появилась буква Z, а на подошве — название города — Ростов. Так сотрудники стараются поддержать бойцов. Об этом сообщает правительство региона.

Разрабатывают модели обуви на основе ГОСТов и технических условий. Шьют берцы с применением новых технологий, используют отечественные материалы: натуральная кожа и гидрофобный хром для верха, а подошву отливают двухслойную для долговечности.

- Компания работает в рамках гособоронзаказа уже порядка 20 лет. Здесь выпускается до 70 процентов всей обуви, производимой в Ростовской области. На данный момент предприятие полностью переквалифицировалось на производство военной обуви для нужд Министерства обороны России, - рассказали в пресс-службе.

Компания входит в перечень системообразующих организаций Дона и российской экономики.

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