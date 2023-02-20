Ростовчане рассказали о недостатках и особенностях города с помощью смешных картинок

Жители донской столицы очень любят свой город, поэтому хотят, чтобы он стал лучше. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители донской столицы очень любят свой город, поэтому хотят, чтобы он стал лучше. Для этого команда из трех ростовчан создала в одной из соцсетей группу, где высмеивает больные для города темы и распространенные случаи из ростовской жизни.

Корреспондент «КП — Ростов-на-Дону» спросила у создателей проекта, почему они решили пошутить над родным городом.

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В паблике - почти 35 тысяч человек. Его создатель Алексей Шкурко - автор большинства из графических мемов, опубликованных здесь.

- Я видел, что Ростову не хватает такого сообщества, которое высмеивало бы районы, - рассказал Алексей. - Взяв все мои знания про окраины города, прочитав статьи и пообщавшись с коренными местными, я начал вести новый паблик.

При этом одной из популярных шуток о Ростове стало напоминание о том, что в городе есть аэропорт, однако долгое время он стоит закрытым.

- Если почувствуешь себя ненужным, то вспомни, что в Ростове существует аэропорт, - сказано на картинке.

Создатели паблика очень любят мемы про закрытый аэропрт Платов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На такой пост подписчики ответили, что более бесполезными в городе являются инструкции об оплате парковки в центре города. Правда, почему так, не ответили.

КАКОЙ РАЙОН РОСТОВА ЛУЧШЕ?

Автор сообщества отмечает, что ему нравится шутить над ближайшими населенными пунктами, такими, как Аксай, Батайск и Чалтырь, поскольку эти шутки всегда очень тепло принимаются аудиторией. Так, на одной картинке изображено, что встретившиеся жители Чалтыря и Батайска жмут друг другу руки, а сразу после встречи руки моют — такое вот наигранное радушие.

Когда ростовчане спорят, какой район города лучше, то они готовы соревноваться до последнего. Но когда речь заходит об отстаивании интересов всего города перед другими, то жители донской столицы в этом - единая сила.

Любят ростовчане шутить про представителей различных районов донской столицы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Много мемов создано о Левенцовке и Суворовском. Так, авторы нарисовали изображение, на котором Левенцовский микрорайон превращается в лес высоток - «в день по дому строится». Суворовский же ростовчане сравнивают с Саратовом. Наверное, потому, что и там, и там люди часто попадают в пробки.

Список тем для шуток про Ростов пополняется почти каждый день. Фото: Михаил ФРОЛОВ

ШУТКИ ПРО ТРАНСПОРТ

Но больше всего шуток собрано о дорогах донской столицы и нереализованном ростовском метрополитене. Автомобилисты называют привычные десятибалльные пробки в Октябрьского районе «борьбой на Вавилова». Эта автодорога по загруженности составит конкуренцию лишь проспекту Нагибина, где всегда много машин. «Достойным противником» Вавилова комментаторы также считают дорогу с Центрального рынка в Чалтырь.

Всегда актуален мем про автобус № 55, следующий через Западный жилой массив в Левенцовку: «На нем Человек Паук всеми силами пытается удержаться, чтобы не упасть».

- 55 поворачивает, в это время я в салоне..., - кратко иллюстрирует агрессивное вождение автобуса автор мема.

Список тем для шуток ростовчан пополняется почти каждый день. Можно, кстати, предположить и свои.

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