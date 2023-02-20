Трудятся в три смены и спасают самых тяжелых: как работают сестры милосердия военного госпиталя

Сестры милосердия в госпитале ухаживают за самыми тяжелыми и беспомощными пациентами Фото: Мария ГИЧЕНКО

Когда в Ростов прибывает спецборт с ранеными, их направляют в Окружной военный госпиталь. Помогают медперсоналу ухаживать за ранеными бойцами сестры милосердия, которые трудятся здесь бескорыстно.

"ХОЧУ ПОДАРИТЬ ТВОЕМУ ОТРЯДУ ШОКОЛАДКУ"

- Когда видишь замерзших голодных парней в порванной и запачканной окопной грязью одежде, срабатывает материнский инстинкт – хочется сразу согреть, накормить, - говорит сестра милосердия Наталья Шляпцева. - Но пока раненых не осмотрят врачи – нельзя. Ведь кого-то, возможно, сразу направят на операцию. Чтобы немного отвлечь ребят от невеселых мыслей и скоротать время я читаю им вслух письма, которые присылают люди со всех уголков страны в госпиталь...

Добровольные помощницы медиков действуют деликатно и грамотно, ведь многие специально учились профессионально ухаживать за больными Фото: Мария ГИЧЕНКО

Самые трогательные послания приходят от детей. «Дорогой солдат! Я слышала, что там очень, очень, очень страшно. Поэтому я хочу отдать тебе и твоему отряду шоколадку «Аленка», - написала третьеклассница из Башкортостана. Дети часто так делают - вкладывают в письма бойцам конфеты. А один мальчик прислал лейкопластырь.

"ЕДВА ИДУТ НА ПОПРАВКУ - РВУТСЯ ОБРАТНО"

Сестричество появилось в госпитале еще в декабре 1994 года - с началом первой чеченской кампании. Сегодня здесь несут служение 80 человек. Ростовчанки трудятся в три смены, заботясь о самых тяжелых и беспомощных пациентах.

- Умываем, расчесываем, стрижем, бреем, меняем постельное белье, переодеваем, кормим. Некоторые парни стесняются, но мы стараемся действовать деликатно, не задевая их чувств, - говорит старшая сестра православного сестричества во имя преподобного Серафима Саровского Ростовской-на-Дону епархии Анна Керимова.

Дети присылают солдатам шоколадки и лейкопластыри Фото: Мария ГИЧЕНКО

- Многие парни, едва идут на поправку, рвутся обратно - в зону СВО. Кто-то не хочет бросать товарищей… А один солдатик, сам еще совсем мальчишка, сказал: «Не могу спать спокойно, пока там дети в подвалах», - вспоминает сестра милосердия Елена Баварская.

СПАС И СЕБЯ, И ТОВАРИЩА

Священники и сестры милосердия хорошо знают: в окопах неверующих нет.

- Помню бойца на носилках, который сжимал подаренный духовником молитвослов - помятый, без обложки, перепачканный кровью. Почти все его товарищи погибли, а его ранило в руку и ногу. Стирая колени и не выпуская молитвослов из рук, он сумел доползти до своих. Теперь эта потрепанная книжечка – его главная святыня, - говорит Елена Баварская. - Другой парень перекрестил перед сном своих товарищей, а ночью в здание, где они расположились, попал снаряд и не взорвался.

Анне Керимовой запомнился пациент, который пришел в госпитальный храм за четками. Сказал, что чудом спасся сам и сумел сохранить жизнь другу. Тот был тяжело ранен в окопе, стонал и еле дышал. Приятель закрывал его собой на приподнятых руках и ногах, чтобы не придавить. Притворялся мертвым, пока над ухом жужжал вражеский квадрокоптер. Так, не шевелясь, провел минут двадцать, хотя его тоже задело осколками. Все это время мысленно просил Бога о помощи. Оба выжили.

Сестры милосердия разносят еду по палатам, меняют раненым постельное белье, помогают умыться и одеться Фото: Мария ГИЧЕНКО

Кстати, когда пациентов выписывают или отправляют в другие медучреждения, сестры милосердия собирают для них паек в дорогу, подбирают одежду и обувь. Все это привозят в госпиталь неравнодушные люди. А прихожанки Одигитриевского храма, что в Аксае, шьют специальные защитные чехлы на гипсовые повязки и аппарат Илизарова. Ведь надеть на сломанные руки-ноги обычную одежду просто невозможно.

"ПРИ СЫНЕ - БОДРИЛАСЬ, ОДНА - ТИХОНЬКО ПЛАКАЛА"

- Мы стараемся помочь не только бойцам, но и их родственникам. Большинство ведь приезжает издалека, - говорит Анна Керимова.

Ростовчанка до сих пор переписывается с жительницей Чечни, которая приехала в госпиталь к сыну: у парня была контузия и осколочные ранения ног.

Многие бойцы считают свое спасение чудом и приходят молиться в госпитальный храм Фото: Мария ГИЧЕНКО

- В палату мать не пускали: она виделась с сыном на прогулке. При нем бодрилась, оставшись одна - тихонько плакала, - вспоминает сестра милосердия. - У женщины не было средств, чтобы снять жилье: она приехала в Ростов на последние деньги. Первое время Малика спала в холле на диванчике. Мы принесли ей подушку, одеяло, постельное белье. Кормили бутербродами и пирожками, поили чаем. Позже ее приютила живущая неподалеку семья ростовчан. Но женщина оставалась у них только на ночлег. С утра до позднего вечера мы видели ее в госпитале. Когда ее сына переводили на лечение в Ставрополь, мы подобрали ему одежду и собрали «тормозок» в дорогу.

Парень выздоровел и снова - на линию соприкосновения, а Малика вернулась на родину. Она часто говорит другим матерям, что они могут быть спокойны за сыновей: сестры милосердия заботятся о них как о родных братьях.

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