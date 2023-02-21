Начальник гидрометцентра рассказала, сколько продлится снегопад в Ростовской области

Синоптики считают, что в ближайшие дни осадки сохранятся. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области 21 февраля прошел сильный снегопад. Синоптики считают, что в ближайшие дни осадки сохранятся. Подробный прогноз погоды «КП-Ростов-на-Дону» сообщила начальник Ростовского гидрометцентра Елена Назарова.

ДОЖДЬ СО СНЕГОМ

По словам специалиста, до конца дня 21 февраля осадки еще будут сохраняться. Причиной тому - циклон, который движется по европейской территории России в сторону Воронежской области.

- Сегодня над Ростовом прошел теплый атмосферный фронт с осадками, переходящими из мокрого снега в дождь, - уточнила Елена Назарова. - Этот дождь сохранится и даже усилится. Ветер юго-западный, 9-14 метров в секунду. В середине дня ожидаются порывы до 24 метров в секунду. Это тот максимум, который мы прогнозируем.

21 февраля в донской столице были зафиксированы порывы ветра до 20 метров в секунду. В дневные часы температура воздуха в Ростове-на-Дону составит от +2 до +4 градусов.

ВЕТЕР ДО 28 МЕТРОВ В СЕКУНДУ

По Ростовской области днем 21 февраля будут наблюдаться примерно такие же погодные условия. Но ветер уже будет посильнее - по южной половине до 23-28 метров в секунду.

– Это связано с тем, что южная половина будет находиться под влиянием градиентного ветра, – пояснила главный синоптик Ростовской области. – Циклон очень быстро сместится, мокрый снег будет переходить в дождь. Температура воздуха составит от 0 до +5 градусов.

На данный момент в западной части региона снег уже перешел в дождь, вскоре подобная же ситуация будет и на востоке.

В среду, 22 февраля, на территории Ростовской области сложные погодные условия сохранятся, но температура воздуха постепенно понизится. Что особо будет заметно в северной половине области, где в ночные часы ожидается от -2 до -7 градусов. Днем температура продолжит понижаться, столбик термометра покажет около -10 градусов.

- По южной половине региона температура воздуха существенно не изменится, - рассказала Елена Назарова. – Будет от -2 до +2 градусов. В ночное время осадки сохранятся, но будут постепенно сокращать свою интенсивность.

МОРОЗЫ ДО -20

23 февраля над Ростовской областью установится антициклон. Произойдет дополнительный заход холода.

– В ночные часы в центральные районы придет мороз от -5 до -10 градусов, а при прояснениях – до -15 градусов, – рассказала синоптик. – По северным районам будет до -20 градусов. Дневная температура — от -5 до -10 градусов, по югу – до -2 градусов. В Ростове термометр будет показывать от -3 до -5 градусов.

24 февраля существенных перепадов температуры в донском регионе не ожидается. Но ветер ослабеет и станет умеренным, от 7 до 12 метров в секунду.

Специалист считает, что переменчивая погода сохранится до конца февраля. После 24 февраля также возможны осадки и усиление ветра.

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