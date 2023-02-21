Снегопад в Ростове-на-Дону 21 февраля 2023: что происходит на улицах, ситуация на дорогах

Хоть о стихии предупреждали, она все равно вызвала транспортный коллапс. Фото: Александра КАКАСЬЕВА

Снегопад в Ростове-на-Дону 21 февраля 2023 не был неожиданностью — синоптики и МЧС предупреждали о сильных осадках и штормовом ветре заранее, но город снова парализовало.

На улице - сильный ветер с порывами до штормовых значений. Осадки сохранялись почти все утро. Тротуары расчищены, но движение все равно затруднено.

Наши корреспонденты присылают кадры того, что происходит на ростовских улицах в эти минуты.

Снег в Ростове уже сменился дождем. Фото: Александра КАКАСЬЕВА

КАК ПОГОДКА

В Ростове-на-Дону весь день столбики термометра не поднимутся выше +3...+5 градусов, а снег сменится дождем, который будет идти до самого вечера. Утро, 22 февраля, также начнется с небольшого снега. Похолодает до минус одного градуса - днем, и до минус четырех - вечером.

К слову, за всю историю метеонаблюдений - самый холодный день был в 1929 году. Тогда на дворе было минус 26,9 градуса, а вот самый жаркий - в 1958-м - столбики уличных термометров тогда показали 12,5 градуса выше нуля.

Ростовчанам пришлось потолкаться в пробках. Фото: Александра КАКАСЬЕВА

ГОРОД УБИРАЮТ 550 ЧЕЛОВЕК

Как рассказали в мэрии Ростова-на-Дону, город от снега убирают 550 человек, а еще - 142 единицы техники, в том числе 57 единиц комбинированных дорожных машин.

- Израсходовали более 400 тонн противогололедных материалов. Вывезли порядка 2,4 тысячи тонн снежных масс, - подсчитали там первые результаты уборки.

Мокрый снег с дождем синоптики обещали до самого вечера. Фото: Александра КАКАСЬЕВА

СКОЛЬКО ЕХАЛИ

Ростовчане, которые, добираясь на работу в центр, решили выехать пораньше, все равно вовремя не приехали. Пробки в этот день достигали девяти баллов. В пробках пришлось потолкаться жителям Северного, микрорайона Суворовского и Военведа.

Замер транспорт и на улице Красноармейской, Таганрогской, Шеболдаева и проспектах Буденновском, Стачки, Гвардейском. Глухие пробки образовались на Тюхряева, Буйнакской, 14-й Линии, Доломановском.

Дорожная обстановка осложняется несколькими ДТП. Фото: сервис «Яндекс. Карты»

А некоторым жителям Западного пришлось заплатить за поездку от дома до офиса в центре города больше 700 рублей - это вдвое больше, чем в обычные дни.

— Добирался сегодня ужасно. Погода просто кошмар! Спокойная погода мне нравится больше, чем снегопад, — признался один из ростовчан.

К обеду дороги стали свободнее. Правда осадки и порывистый ветер сохраняются. В гидрометцентре предупредили, что усиление ветра может привести к аварийным ситуациям.

С ухудшением погодных условий возможны обрывы линий электропередач, падением деревьев, рекламных щитов и конструкций.

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