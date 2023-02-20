В Ростове на короткой рабочей неделе снегопады сохранятся до среды

Ветер будет преимущественно юго-западный Фото: Алексей БУЛАТОВ

Короткая рабочая неделя в Ростове-на-Дону начнется со снегопадов, они сохранятся как минимум до середины недели. Такой прогноз опубликовали синоптики ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС».

Так, уже сегодня, 20 февраля, в течение дня в донской столице прогнозируют умеренные дожди с мокрым снегом. Ветер будет юго-западный с переходом на северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха до вечера будет составлять от 0 до +2 градусов.

21 февраля ночью существенных осадков не будет, но днем вновь обещают мокрый снег. Ветер обещают юго-западный и западный 7-12 м/с, иногда порывы могут достигать 17-22 м/с. Температура воздуха в темное время суток составит от -2 до -4 градусов, днем - около +1-3 градусов.

22 февраля ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер обещают юго-западный с переходом на северо-западный 8-13 м/с, ночью с порывами до 15 м/с. Температура воздуха установиться в районе от -1 до +1 градуса.

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