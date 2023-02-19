После ночного ливня улицы Ростова сковало льдом, а с крыш падает снег и сосульки

Ночью подморозило, и снег с дождем превратились в каток. Фото: Антон ФОКИН

В Ростове в точности сбылись прогнозы донских синоптиков. После обильного снегопада в субботу днем и сильного дождя вечером и ночью улицы сковало льдом. Сейчас на тротуарах скользко, а с крыш то и дело срываются глыбы снега.

Коркой льда покрылись не только дороги и тротуары - даже автомобили, припаркованные на улице. Специалисты коммунальных служб распределяют по ростовским улицам реагенты, чтобы смягчить опасную ситуацию.

Экстренные службы предупреждают, что в гололедицу стоит быть осторожнее на дороге. По возможности, вообще не садиться за руль и остаться дома. Уверенности пешеходам могут придать специальные устройства — ледоступы, которые увеличивают сцепление с поверхностью, даже ледяной.

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