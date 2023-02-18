«Она такая красивая была!»: в Ростове 12-летний школьник сломал руку, когда полез на дерево за сосулькой

Красивая сосулька так заворожила 12-летнего ростовчанина, что теперь эстет ходит в гипсе. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Вот погодка порадовала! Наконец, Новый год почувствовали, хоть и в середине февраля, - горько смеются ростовские травматологи, принимая очередного пациента с переломом, свалившегося на льду. Насколько обострилась обстановка в сезон «конькобежцев» - так ласково называют травматологи пострадавших на льду - узнали у медиков.

ЭСТЕТ С ПЕРЕЛОМОМ

Дети у нас простые: видят лед — бегом кататься. Разгоняются, а тормозят почему-то, падая на руки или повреждая стопы.

- Дети очень часто при падении приземляются на руки и получают переломы. Так что самые частые травмы при зимних играх на улице - переломы пястных костей, пальцев, а еще лодыжек и плюсневых костей, - перечисляет заведующий детским травматологическим отделением горбольницы № 20 Бедрос Даглдиян.

Снег ростовская детвора видит нечасто, но, когда он выпадает, играет иногда до травмпункта. Фото: Олег УКЛАДОВ

Самый запоминающийся и немного юморной случай — с 12-летним мальчишкой с обостренным чувством прекрасного, который получил перелом лучевой кости, когда увидел сосульку и полез за ней на дерево.

- Он еще говорил: «Я и не хотел, но она такая красивая была!», - доктору только остается развести руками.

ПО 5-6 «ЛЕДОВЫХ» ТРАВМ В ДЕНЬ

Раз уж неизбалованную снегом ростовскую детвору не остановить, пока можно играть в снежки, кататься с горки и скользить по льду, медик настоятельно просит родителей обуть ребят в обувь с подошвой, которая не скользит.

Снег - это, конечно, красиво и весело, но травматологи ждут, когда же все растает. Фото: Иван ВИСЛОВ

И показать детям, что при гололедице не стоит не глядя переходить дорогу, потому что «пешеход вседа прав», ведь тормозной путь у автомобиля на скользком асфальте гораздо длиннее обычного.

- У детей до семи лет переломы срастаются в среднем за три недели, у детей старше за 4-5 недель, а после снятия гипса придется долго разрабатывать руку, ходить на физиопроцедуры и лечебную физкультуру, - напоминает заведующий цену самым опасным зимним трюкам.

При этом какого-то резкого роста «ледовых» травм врачи не наблюдают — примерно 5-6 случаев в день. А общее количество обращений в сутки выросло с обычных 60-70 до 70-80. Причем больше прирост дают травмы во время занятий спортом, прыжки с дивана и падения в ванной.

Снег - это, конечно, красиво и весело, но травматологи ждут, когда же все растает. Фото: Иван ВИСЛОВ

Так что пока ростовская детвора от души веселится на снегу и льду, травматологи — в напряжении и надежде, что все скоро растает.

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