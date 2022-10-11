Гуковчане прислали сразу несколько фото деревьев, которые грозят такой же трагедией. Фото: читатель "КП - Ростов-на-Дону"

Этот случай заставил жителей Ростовской области в ветреную погоду чаще смотреть за тем, что происходит у них над головой. Во вторник, 11 октября, в городе Гуково женщина погибла под упавшим на нее огромным деревом. Об этом «КП — Ростов-на-Дону» рассказали местные жители. Мы узнали, как это все могло произойти.

НАЧИНАЛА НОВУЮ ЖИЗНЬ

Один ветреный день перечеркнул жизнь многодетной мамы. Посреди дня испуганные горожане стали передавать друг другу кадры с места трагедии. Некоторые в сердцах комментировали: «Мы этого и боялись». Посреди города на улице Некрасова старый тополь рухнул на женщину и насмерть ее придавил.

К месту происшествия подбежало сразу несколько человек. Люди не знали что делать: пытаться поднять обрушившийся ствол или это только усугубит травму. Прибывшие на место медики не смогли ее спасти - слишком тяжелыми оказались травмы.

- А ведь она только начала новую жизнь! - сокрушаются гуковчане, которые знают ее.

Погибшая — 47-летняя Елена - только в августе приехала вместе с мужем и двумя детьми из Луганска.

Месяц назад на месте трагедии, по словам горожан, упал еще один старый тополь. Фото: читатель "КП - Ростов-на-Дону"

ПОМОГУТ ВСЕЙ ШКОЛОЙ

- Там осталась старшая 18-летняя дочка. А здесь, в Гуково, купили домик. Сынок пошел в девятый класс, а младшая дочка — первоклашка, - рассказали журналисту «КП - Ростов-на-Дону» знакомые семьи.

Супруг работал на стройке, а многодетная мама занималась детьми дома до сегодняшнего дня. Теперь школа сплотилась, чтобы поддержать семью, потерявшую любимую жену и маму.

- У нас, можно сказать, такая традиция есть в школе — помогать, - делится одна из гуковских мам. - Если случается у кого-то беда, то помощь собираем всем миром.

В СЕНТЯБРЕ ТАМ ЖЕ УПАЛО ЕЩЕ ДЕРЕВО

Как рассказывают местные жители, под этим деревом мог оказаться кто угодно. Место — многолюдное: рядом универсам, чуть дальше — храм и больница. Так что прохожих всегда хватает.

- У нас за один день два здоровых дерева рухнули! Другое в том же районе упала на провода и тротуар, - возмущается жительница центра города. - А в сентябре на том месте, где Елена погибла, уже падало другое дерево. Полно рухляди, и никто не убирает!

Собеседница тут же присылает фото из двора подруги: мощный тополь упал на крыши гаражей. Оба кадра - с улицы Толстого.

- Это во дворе на улице Толстого аварийный тополь упал. И еще два уже кренятся — корни лезут, - с беспокойством рассказывает женщина. - В голове не укладывается, как дерево, которое вовремя не спилили, лишило человека жизни. И реально страшно за себя и детей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дерево рухнуло на 10-летнюю девочку во время разбушевавшейся стихии в Ростове-на-Дону

Ребенка доставили в больницу (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Житель Новошахтинска отсудил у коммунальщиков почти полмиллиона за упавшее на него дерево

Мужчина просил взыскать компенсацию сначала материального ущерба, а потом и морального вреда (подробнее)