В Ростове девочка сломала позвоночник в четырех местах после того, как полезла на дерево за орехами

Девочка полезла собирать орехи и попала на операционный стол. Фото: Иван МАКЕЕВ

На дворе очередные осенние каникулы. И хотя погода уже не благоволит школьникам лазать по деревьям, заборам и крышам, и поток «каникулярных» травм с наступлением холодов уменьшился, врачи не расслабляются. Так, 30 октября в горбольницу № 20 на «скорой» доставили школьницу с множественными переломами позвоночника и ноги, которая упала с ореха.

Об этом и других случаях «КП — Ростов-на-Дону» рассказал заведующий детским травмпунктом медучреждения Бедрос Даглдиян. Медик дал несколько советов о том, как предупредить травмоопасную ситуацию.

В воскресенье, несмотря на дождливую и ветренную погоду, 15-летняя ростовчанка полезла на дерево. Поскользнулась, упала, а встать самостоятельно уже не могла. Родные вызвали скорую помощь.

- Девочку доставили в больницу в сознании. У нее множественный перелом позвоночника - в двух местах в грудном отделе и в двух в поясничном. Диагностировали также три перелома правой ноги, в том числе — открытый, - говорит о травмах Бедрос Даглдиян.

Практически каждая третья травма среди детей в теплое время года - из-за падения с деревьев, считают травматологи. Фото: Олег Укладов

Пострадавшей сделали компьютерную томографию в областной детской клинической больнице, осмотрели нейрохирурги. После этого ребенком занялись хирурги в травматологии. Впереди — месяцы, а может и годы восстановления. Но клиническая картина вселяет оптимизм.

- Переломы позвонков неосложненные и непроникающие. То есть сломанный позвонок не проник в спинной мозг и не повредил его. В этом случае больше шансов на восстановление, - надеется доктор. - Ростовские хирурги отлично владеют вертебропластикой — восстановлением поврежденного позвоночника.

«СМЕРТЕЛЬНОЕ» ДЕРЕВО

Врачей ничуть не удивило падение ребенка с дерева грецкого ореха.

- Грецкий орех у травматологов считается «смертельным» деревом, - делится Бедрос Керопович. - На него и в солнечную погоду лезть нельзя — можно запросто поскользнуться и упасть, потому что у дерева очень скользкая кора. А девочка упала с дерева в сырой и дождливый день.

Летом детвора чаще всего падает с черешни, а осенью - с грецкого ореха. У этих деревьев скользкая кора. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Он отметил, что летом чаще всего «летают» с черешни — у нее тоже скользкая кора.

Вообще, в летней статистике детских травматологов чуть ли не каждый третий случай — падение с деревьев. Так что медики просят родителей быть бдительными, отправляя чадо на дерево за вишней для вареников или орехами для пирога.

ОПАСНЫЕ ТАНЦЫ?

Во время учебного года растет количество травм вследствие падения с турников.

- Причем мальчики травмируются чаще не на уроках физкультуры или на тренировках в секциях. Там тренеры следят за техникой безопасности, - заметил врач.

А после занятий — самое время покрасоваться перед пацанами и девчонками. Сделать подъем с переворотом. Встать ногами в полный рост на турник. Девочки же чаще получают травмы во время занятий в секциях, особенно на танцах.

Много травм - среди любителей покататься на электросамокатах. Фото: Олег УКЛАДОВ

- Только отпустили с приема 17-летнюю девушку. Она выступает в группе поддержки — занимается чирлидингом, где девчат подбрасывают вверх, они делают сальто в полете, а после их ловят. В этот раз не поймали — сломала лодыжку, - приводит пример Бедрос Даглдиян. - Из акробатического рок-н-ролла танцоры к нам тоже попадают, когда нарушают технику безопасности.

«МЫ ЖЕ ТОЛЬКО ЭЛЕКТРОСАМОКАТ КУПИЛИ!»

Отдельная «головная боль» травматологов — скутеристы и любители покататься на модных тяжелых электросамокатах. По правилам, таким транспортом нужно управлять в шлеме и в наколенниках, но, увы, большинство ростовчан пренебрегает правилами безопасности.

- Дети в гипсе потом плачут, что не смогут кататься на своем электросамокате, пока рука не восстановится. А мамы сокрушаются иногда: «Мы же только ему купили!», - поражается врач. - А зачем вы его вообще купили?

Доктор считает электросамокат опасным видом транспорта: из-за маленьких колес он может перевернуться, наехав даже на совсем небольшой камень.

За день врачи принимают до пяти детей, получивших травмы при падении с электросамокатов. Фото: АСАХОВА Яна

- Летом из 80-90 случаев за день до пяти человек — упавшие с электросамоката. Причем многие пытаются лавировать на забитой людьми Пушкинской, - удивляется доктор. - Я — за велосипед! Чтобы дети не лентяйничали и педали крутили.

А от одной мысли о скором наступлении морозов медики поежились.

- Вышел утром на улицу — уже почти мороз, - заметил с тревогой врач. - При первой гололедице начнется сезон «конькобежцев» - травм при падении на льду. Но тут чаще падают представители старшего поколения, а не детвора.

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