В Ростове завели дело после наезда электросамоката на 2-летнего ребенка

Маленького мальчика на арендованном самокате сбил 28-летний мужчина Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове после несчастного случая с 2-летним малышом, который попал под электросамокат, возбудили уголовное дело. Разбирательство ведут о статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». За происшествие теперь может ответить компания-владелец двухколесного транспорта. Об этом рассказали сегодня, 28 июня, в пресс-службе управления Следственного комитета по региону.

Маленький мальчик получил травмы несколько дней назад, 23 июня. Его сбил 28-летний мужчина, который катался на арендованном самокате. Он превысил скорость и на пешеходной дорожке на Пушкинской зацепил ребенка. В итоге малыш с ушибами лица и головы, а также ссадинами попал в больницу.

- Уже допросили мужчину, совершившего наезд на ребенка. Самокат изъят. Опросили родителей и представителя организации, которая сдает электросамокаты. В ближайшее время должны провести изъятие документов учреждения, - прокомментировали в Следкоме.