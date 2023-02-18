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НовостиОбщество18 февраля 2023 13:26

В ГИБДД предупредили жителей Ростовской области о сложных дорожных условиях

Из-за плохой видимости и гололедицы возрастает риск ДТП
Татьяна ТИХОНОВА
При плохой видимости автоинспекторы не рекомендуют идти на обгон. Фото: УГИБДД по Ростовской области

При плохой видимости автоинспекторы не рекомендуют идти на обгон. Фото: УГИБДД по Ростовской области

Из-за неблагоприятных погодных условий на дорогах Ростовской области возрастает риск ДТП. Об этом предупреждает водителей и пешеходов отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

В Госавтоинспекции обращают внимание на туманы и на снегопады, которые существенно уменьшают видимость на дороге. Поэтому водителей призывают не превышать скорость, а пешеходов - переходить улицу только по «зебре» на зеленый сигнал светофора.

- Обязательно водителям соблюдать безопасную дистанцию между транспортными средствами и боковой интервал при движении. Не стоит идти на обгон, так как увидеть встречный автомобиль в подобных погодных условиях практически невозможно, - говорят в УГИБДД по региону. - При проезде перекрестков и там, где есть пешеходные переходы, стоит уделять больше внимания дорожной ситуации.

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