Три человека пострадали в лобовом столкновении с «Мерседесом» в Ростовской области

Одна из машин вылетела в кювет. Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Багаевском районе Ростовской области в субботу, 18 февраля, произошло серьезное ДТП с тремя пострадавшими. Об этом сообщает отдел пропаганды Управления ГИБДД по региону.

- Сообщение об аварии поступило около 7 часов утра, - уточнили в Госавтоинспекции. - По предварительным данным, на автодороге «Ростов-Семикаракорск-Волгодонск» 23-летний водитель за рулем автомобиля «Мерседес Бенц», совершая маневр обгона, выехал на полосу встречного движения, где его машина столкнулась с движущимся навстречу «Мицубиси Лансер» под управлением 65-летнего водителя.

В результате аварии пострадали три человека. Это водитель «Мицубиси» и два пассажира «Мерседеса» - 38-летний мужчина и 17-летняя девушка.

- Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, - добавили в ведомстве.

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