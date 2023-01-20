«Водитель потерял сознание»: в Ростовской области 11 человек пострадали в аварии с рейсовым автобусом

По факту аварии начата проверка

В Ростовской области, в Каменске-Шахтинском, в пятницу, 20 января, произошла серьезная авария, сообщают местные жители. Рейсовый автобус № 5 следовал из населенного пункта Старая Станица в Каменск. Водитель проехал мост через реку Северский Донецк, и через несколько метров автобус занесло на обочину.

«ВМЕСТО ТОРМОЗА НАЖАЛ ГАЗ»

Пассажирский транспорт врезался в дерево и бетонную стену. По словам очевидцев, авария, судя по всему, произошла из-за того, что водителю стало плохо за рулем.

- Такое ощущение, что, когда машина слетела с дороги, шофер вместо тормоза нажал газ, - рассказывает «КП-Ростов-на-Дону» жительница Каменска-Шахтинско.

Эту версию подтвердила и одна из пассажирок автобуса в социальных сетях.

- Водитель сознание потерял. Мы начали набирать скорость и врезались в стену, - написала девушка.

ОДНИХ – ОТПУТСИЛИ, ДРУГИХ – ГОСПИТАЛИЗИРОВАЛИ

По предварительным данным, травмы различной степени тяжести получили 11 человек. На скорой их отвезли в местную больницу. Пассажиров осмотрели врачи травмпункта.

По предварительным данным, некоторые получили серьезные травмы и были госпитализированы.

Людей с ушибами и гематомами после медицинского осмотра отпустили домой. По факту аварии началась проверка.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» сообщала, что в донской столице автобус врезался в стену подземного перехода. Авария произошла в центре города.

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