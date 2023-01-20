«Прощения не просила, но мы этого и не ждем!»: близкие погибшей на парковке 25-летней девушки ищут свидетелей ДТП

Сотрудники полиции выясняют детали аварии Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Новочеркасске Ростовской области продолжают выяснять обстоятельства аварии, которая произошла на парковке торгового центра «Поиск». По данным региональной ГИБДД, аварию устроила 31-летняя местная жительница, ученица автошколы.

«УМЕРЛА НА РУКАХ У СЫНА»

Женщина, не имея прав, села за руль Daewoo Matiz и отправилась, судя по всему, на шопинг. На парковке торгового центра она не справилась с управлением и сбила 30-летнего Валерия и 25-летнюю Анастасию. Мужчину злоумышленница прокатила на капоте, а девушку - протащила по асфальту.

В результате Анастасия скончалась на месте происшествия. Валерий получил травму ноги. Как рассказала мама пострадавшего корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону», девушка после ДТП смогла даже встать на ноги, но потом рухнула замертво.

- Она умерла на руках у сына, - вздыхает Людмила.

Источник издания в правоохранительных органах региона сообщил «КП-Ростов-на-Дону», что девушка скончалась от перелома основания черепа.

«НАМ ЭТОГО НЕ НАДО»

По словам свидетелей аварии, водитель пыталась сбежать с места ДТП, но ее задержали. А еще, со слов Валерия, злоумышленница предлагала ему «вывезти тело и спрятать».

При этом, по словам источника издания в правоохранительных органах региона, по предварительным данным, в крови подозреваемой не нашли следов алкоголя или наркотиков.

- В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека», - добавил собеседник.

Сейчас хозяйка Daewoo Matiz находится в СИЗО. По словам старшей сестры Анастасии, злоумышленница не пыталась через своего адвоката связаться с их семьей.

- Прощения не просила, но мы этого и не ждем. Нам этого не надо, - говорит женщина.

ГРОЗИТ ДО 12 ЛЕТ ТЮРЬМЫ

Также родственники сейчас разыскивают свидетелей ДТП и видео с авторегистраторов, которые могли зафиксировать аварию.

С датой прощания семья пока не определилась. По словам родственников и друзей, Анастасия была одаренной девушкой. Она писала картины и делала барельефы. На одном из последних полотен девушка написала портрет отца. На холсте мужчина запечатлен со своими двумя собаками.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» сообщала, что Анастасия с Валерием приехали из Ростова в Новочеркасск, чтобы покормить животных. Дело в том, что отец девушки сейчас в больнице, поэтому Настя присматривала за домом и собаками.

Если суд признает вину злоумышленницы, она может сесть в тюрьму на срок до 12 лет.

Коллектив издания «Комсомольская правда-Ростов» приносит искренние соболезнования родным и близким Анастасии.

АЛЛО!

Если вы стали свидетелями аварии, которая произошла в Новочеркасске днем, 17 января на парковке торгового центра «Поиск», звоните по телефону или пишите в WhatsApp по номеру: 8-909-409-00-00.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Умерла на его руках!»: как девушка из Ростовской области погибла в ДТП на парковке, которую устроила водитель без прав

В Новочеркасске женщина на Daewoo Matiz без прав сбила двоих и предложила пострадавшему спрятать тело погибшей (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Новочеркасске задержали виновницу смертельного ДТП

49-летняя женщина села без прав за руль "Дэу Матиз" (подробнее)