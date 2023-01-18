«Умерла на его руках!»: как девушка из Ростовской области погибла в ДТП на парковке, которую устроила водитель без прав

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП с летальным исходом Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области, в Новочеркасске, около торгового центра на улице Ященко произошла громкая авария. На парковке ТЦ женщина за рулем «Дэу Матиз» наехала на двоих пешеходов — 25-летнюю Анастасию и 30-летнего Валерия. По словам очевидцев, легковушка сбила пешеходов, протащив за собой девушку по асфальту, а мужчину «прокатив» на капоте. Остановилась иномарка лишь, когда въехала в припаркованную «Киа». Мужчина оказался зажат между двумя автомобилями. Его спутница скончалась на месте аварии.

ПЫТАЛАСЬ СБЕЖАТЬ С МЕСТА ДТП

Очевидцы рассказали, что после ДТП 31-летняя хозяйка «Матиза» попыталась скрыться. Ее задержали очевидцы, которые и вызвали полицию. Выяснилось, что у женщины даже не было водительских прав.

По словам свидетелей происшествия, сама задержанная сказала полицейским, что только учится в автошколе и перепутала педали газа и тормоза.

«ОНА БЫЛА ОДАРЕННОЙ ДЕВОЧКОЙ»

Корреспондент «КП-Ростов-на-Дону» пообщался с мамой пострадавшего Валерия и узнал детали трагедии. Женщина признается, что не может прийти в себя.

- Видимо, сын в рубашке родился. У него только нога опухла. А Настю безумно жалко. Она была талантливой и одаренной девочкой. Художница. Писала чудесные картины. Валера с ней дружит уже много лет, - говорит Людмила.

В день ДТП девушка уговорила друга поехать с ней в Новочеркасск. Дело в том, что в этом городе живет ее отец. Мужчина сейчас в больнице.

- Настя должна была покормить собак, сын составил ей компанию и они на маршрутке добрались из Ростова до Новочеркасска, - продолжает Людмила.

Проверив дом и накормив животных, друзья стали собираться в дорогу.

- Настин папа живет рядом с торговым центром, на парковке которого и произошла авария, - пояснила собеседница.

УМЕРЛА НА РУКАХ У ДРУГА

Позже Валерий скажет матери, что все произошло мгновенно.

- Я даже не понял, как все случилось. Все было очень быстро. Я просто мгновенно перелетел через капот, рассказывает Валерий.

По словам мужчины, после ДТП он первым делом подумал о Насте.

- По словам сына, Настя смогла встать на ноги. Он еще вздохнул про себя с облечением. Подумал: «Слава Богу, живая». А потом она упала замертво. Умерла мгновенно на руках у сына, - продолжает Людмила.

ХОТЕЛА СПРЯТАТЬ ТЕЛО

Тем временем, женщина, устроившая аварию, сделала раненому Валерию неожиданное предложение.

- Она сказала сыну: «Давай вывезем труп и спрячем». Я не знаю, что у нее в голове, может, была в состоянии аффекта, - делится Людмила.

По ее словам, после трагедии сыну пришлось сообщить близким Насти о ее смерти.

- Он позвонил ее старшей сестре и сказал о беде. Пока семья не определилась с датой похорон, - продолжает ростовчанка.

Тем временем в отношении предполагаемой виновницы аварии составлены административные протоколы по статьям «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством», «Оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места ДТП, участником которого он являлся», «Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

- По факту происшествия проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства случившегося, и принято процессуальное решение, - прокомментировали в пресс-службе областной ГИБДД.

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