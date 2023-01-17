В Новочеркасске задержали виновницу смертельного ДТП

Во время движения женщина сбила пешеходов в возрасте 25 и 30 лет.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новочеркасске полиция задержала виновницу смертельного ДТП . Авария произошла на улице Ященко 1 "А". Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области.
По информации ведомства, 17 января 49-летняя женщина не имея прав решила прокатиться на "Дэо Матиз". Во время движения она сбила пешеходов в возрасте 25 и 30 лет. Испугавшись ответственности, виновница ДТП сбежала с места происшествия и оставила авто. В результате аварии, 30-летнего пешехода доставили в больницу, а 25-летняя девушка от полученных травм скончалась на месте.
В отношении женщины составили административные материалы. По факту происшествия проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства случившегося и принято процессуальное решение.
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