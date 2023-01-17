В Ростове водитель иномарки сбила на «зебре» 15-летнюю девочку

Несчастный случай произошел на улице Ленина. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

В Ростове-на-Дону водитель иномарки сбила 15-летнюю девочку. В итоге пострадавшая с травмами разной степени тяжести попала в больницу. Об этом рассказали в отделе пропаганды УГИБДД.

Известно, что несчастный случай произошел рано утром 17 января на улице Ленина. Предварительно, школьница переходила «зебру», и в этот момент на нее наехал автомобиль Kia Rio. За рулем легковушки находилась 55-летняя женщина.

Сейчас правоохранители еще выясняют, почему владелица авто вовремя не остановилась и на какой скорости она ехала по улице.

Донским водителям напоминают: около пешеходных переходов нужно быть крайне осторожными и внимательными. Обязательно нужно снижать скорость движения.

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