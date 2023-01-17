В Ростовской области на трассе после ДТП в машине зажало девушку-водителя

Авария произошла ночью 16 января. Фото: Ростовская поисково-спасательная служба во внутренних водах

В Ростовской области на трассе Усьман - Сальск после ДТП в машине зажало девушку-водителя. Пострадавшей на помощь пришли сотрудники экстренной службы.

- Ноги девушки оказались прижаты металлическими элементами. В итоге пришлось деблокировать владелицу авто. После этого ее передали бригаде скорой медицинской помощи, - сообщили в Ростовской областной службы спасения на водах.

Как уточнили в ведомстве, сама авария произошла ночью 16 января. Машина слетела со скользкой трассы и оказалась в дренажном канале. Известно, что в салоне, кроме водителя, находились еще три пассажира. Все они смогли выбраться из транспорта самостоятельно.

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