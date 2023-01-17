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НовостиПроисшествия17 января 2023 7:09

Шесть человек пострадали в ДТП с тремя иномарками на улице Пойменной в Ростове

Правоохранители еще выясняют обстоятельства случившегося
Ангелина СКИБА
Hyundai Accent, Mitsubishi Lancer и Kia Ceed столкнулись в районе «Мегамага». Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

Hyundai Accent, Mitsubishi Lancer и Kia Ceed столкнулись в районе «Мегамага». Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

Шесть человек пострадали после столкновения трех машин в районе «Мегамага» в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по донскому региону.

Авария произошла 16 января около 19:20. Предварительно, на улице Пойменной при выезде на Восточное шоссе 35-летний водитель Hyundai Accent врезался в Mitsubishi Lancer, который отбросило на встречный Kia Ceed.

В итоге травмы получили 43-летний водитель Kia и его пассажиры 43, 52 и 56 лет. Также помощь потребовалась пострадавшим 28 и 62 лет, которые находились в Mitsubishi.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть аккуратными и очень внимательными за рулем. Не нужно спешить и совершать резкие необдуманные маневры, следует всегда придерживаться ПДД.

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