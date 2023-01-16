В Ростове водитель легковушки сбил пенсионерку

В результате легковушка сбила бабушку. Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростове-на-Дону водитель иномарки сбил бабушку. ДТП произошло 16 января около 15 часов на проспекте Михаила Нагибина.

По информации УГИБДД по Ростовской области, 50-летний водитель автобуса №65А двигался с улицы Орбитальная-Пойменная. Так, в районе дома №32 он не справился с управлением и врезался в иномарку «Рено Логан». От силы удара легковушку отбросило вперед. В этот момент проезжую часть на красный сигнал переходила пенсионерка. В результате легковушка сбила бабушку.

С травмами пострадавшую доставили в больницу.

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(Подробности)