В Ростове-на-Дону двенадцатилетняя девочка попала в больницу после ДТП

Водитель машины «Рено Каптюр» не предоставил преимущество автомобилю «Ваз 21074». Фото: управление ГИБДД по Ростовской области.

В Ростове двенадцатилетняя пассажирка автомобиля «Ваз-21074» попала в больницу после его столкновения с «Рено Каптюр». Об этом сообщает управление ГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел в понедельник, 16 января, в 14:15. По предварительным данным, на регулируемом перекрестке в Гвардейском переулке, в районе дома № 52/122, 46-летний водитель машины «Рено Каптюр» не предоставил преимущество автомобилю «Ваз 21074», который ехал по главной дороге.

Как уточнили в ведомстве, в момент ДТП светофор не работал, так как было аварийное отключение. При столкновении двух автомобилей сидевшая в «семерке» девочка пострадала, поэтому сразу была доставлена в больницу. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14-летняя девочка пострадала под колесами легковушки в Белой Калитве

Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего (подробнее)