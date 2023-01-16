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НовостиОбщество16 января 2023 15:19

В Ростове-на-Дону двенадцатилетняя девочка попала в больницу после ДТП

В Гвардейском переулке «семерка» столкнулась с иномаркой
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Водитель машины «Рено Каптюр» не предоставил преимущество автомобилю «Ваз 21074». Фото: управление ГИБДД по Ростовской области.

Водитель машины «Рено Каптюр» не предоставил преимущество автомобилю «Ваз 21074». Фото: управление ГИБДД по Ростовской области.

В Ростове двенадцатилетняя пассажирка автомобиля «Ваз-21074» попала в больницу после его столкновения с «Рено Каптюр». Об этом сообщает управление ГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел в понедельник, 16 января, в 14:15. По предварительным данным, на регулируемом перекрестке в Гвардейском переулке, в районе дома № 52/122, 46-летний водитель машины «Рено Каптюр» не предоставил преимущество автомобилю «Ваз 21074», который ехал по главной дороге.

Как уточнили в ведомстве, в момент ДТП светофор не работал, так как было аварийное отключение. При столкновении двух автомобилей сидевшая в «семерке» девочка пострадала, поэтому сразу была доставлена в больницу. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

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Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего (подробнее)