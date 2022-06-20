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Происшествия20 июня 2022 18:52

14-летняя девочка пострадала под колесами легковушки в Белой Калитве

Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
В Ростовской области школьница пострадала под колесами авто. Фото: ГИБДД по РО.

В Ростовской области школьница пострадала под колесами авто. Фото: ГИБДД по РО.

В Ростовской области девочка-подросток пострадала под колесами авто. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел в понедельник, 20 июня, около пяти часов вечера на улице Московской в районе дома №47 в Белой Калитве. По предварительным данным, 48-летний водитель автомобиля "ВАЗ-21099" отвлекся на выезжающий со второстепенной дороги автомобиль и сбил 14-летнюю девочку пешехода, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате аварии школьница получила травмы. Ей оказали помощь медики прибывшей к месту происшествия скорой помощи.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - отмечается в сообщении.

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