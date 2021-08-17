Школьница пострадала в столкновении двух автомобилей в Ростовской области

В Ростовской области школьница пострадала в ДТП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области произошла авария, в которой пострадала несовершеннолетняя девочка.

Инцидент произошел в понедельник, 16 августа, около половины девятого вечера в городе Зверево. По предварительным данным, 32-летний водитель автомобиля ЗАЗ SENS ехал по улице Обухова и в районе дома № 38 не выдержал безопасную дистанцию с ВАЗ 2110, под управлением 57-летнего шофера. В результате этого произошло столкновение.

В аварии пострадала 16-летняя пассажирка ВАЗа. Прибывшие к месту происшествия медики скорой помощи приняли решение незамедлительно госпитализировать девушку. Она была доставлена в местную больницу.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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