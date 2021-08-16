В Ростове водитель иномарки сбил пожилую женщину с младенцем

Несчастный случай произошел на Коммунистическом. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

Сегодня, 16 августа, в Ростове на Коммунистическом водитель Citroen Jumper сбил 76-летнюю женщину с месячным малышом. Мальчик после ДТП попал в больницу, сейчас его обследуют медики. Об этом рассказали в отделе пропаганды УГИБДД.

Как уточнили в ведомстве, все произошло еще в первой половине дня, около 10 утра. За рулем иномарки находился 38-летний мужчина. Предварительно, он двигался задним ходом между дворами, и не заметил пешехода с ребенком.

- После этой аварии уже проводится проверка. О том, кто спровоцировал несчастный случай, судить пока рано. В ближайшее время правоохранители выяснят все причины и обстоятельства, - прокомментировали в ГИБДД.

Ранее на М-4 «Дон» в ДТП с грузовиком погиб 19-летний юноша, еще один человек - 26-летний водитель - получил травмы различной степени тяжести.

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