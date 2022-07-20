11-летняя девочка пострадала в столкновении грузовика и легковушки в Ростовской области

11-летняя девочка пострадала в столкновении грузовика и легковушки. Фото: ГИБДД по РО.

В Ростовской области в аварии пострадали женщина и девочка-подросток. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД донского региона.

Инцидент произошел в среду, 20 июля, около половины шестого вечера на 14 километре трассы "Егорлыкская-Ковалевский". По предварительным данным, 39-летний водитель автомобиля "ГАЗ 53 Б" выезжал со второстепенной дороги и не пропустил "ВАЗ-2107" под управлением 68-летнего шофера. В результате этого произошло столкновение, от сильного удара легковушка съехала в кювет и перевернулась.

В результате аварии пострадали водитель легкового авто и 11-летняя девочка. Подростка госпитализировали медики прибывшей к месту происшествия скорой помощи.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - отмечается в сообщении.

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Ребенок был госпитализирован медиками.