В Ростовской области иномарка сбила четырехлетнего велосипедиста. Фото: ГИБДД по РО.

В Ростовской области в аварии пострадал ребенок. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел в среду, 20 июля, около половины пятого вечера на улице Панфилова в районе дома №32 в городе Донецке. По предварительным данным, 24-летний водитель автомобиля Ford Mondeo сбил четырехлетнего ребенка на велосипеде, который выехал на перекресток.

В результате аварии ребенок получил различные травмы и был госпитализирован медиками прибывшей к месту происшествия скорой помощи.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - рассказали в ведомстве.

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По предварительным данным, ДТП спровоцировал водитель, не уступивший дорогу «Хендаю».