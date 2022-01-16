Трое детей пострадали в аварии на трассе в Ростовской области

После столкновения "Хендай" слетел в кювет. Фото: пресс-служба областной ГИБДД

В Ростовской области на участке трассы между Самбеком и Матвеевым Курганом произошла серьезная авария, сообщили в областной ГИБДД.

По данным ведомства, в субботу, 15 января, водитель Tager не убедился в безопасности маневра и не уступил дорогу автомобилю «Хендай Солярис», двигающемуся в попутном направлении.

В результате машины столкнулись с такой силой, что одна из них слетела в кювет, а другая врезалась в металлическое ограждение, расположенное вдоль дороги.

- В результате ДТП пострадали несовершеннолетние пассажиры «Хендая Солярис». Трое детей находились на заднем сидении без детского удерживающего устройства, но были пристегнуты ремнем безопасности, - прокомментировали в пресс-службе областной ГИБДД.

Водители не ранены. По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку.

Ранее "КП-Ростов-на-Дону" сообщала, что в донской столице водитель большегруза насмерть сбил женщину. Авария случилась на улице 40 лет Победы. Пострадавшая умерла до приезда скорой помощи.

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