В Ростове водитель «КамАЗа» насмерть сбил пожилую женщину

Правоохранители уточняют детали произошедшего. Фото: отдел пропаганды УГИБДД.

Сегодня, 14 января, в Ростове на улице 40 лет Победы водитель «КамАЗа» насмерть сбил женщину 69 лет. Пострадавшая умерла до приезда скорой помощи, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

Несчастье произошло около 9.40 на нерегулируемом пешеходном переходе. Предварительно. Мужчина, управлявший грузовиком, не заметил ростовчанку, которая переходила дорогу слева направо.

- Сейчас правоохранители уточняют детали и причины произошедшего, - добавили в УГИБДД.

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