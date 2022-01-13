В Ростове 4 машины заехали на поврежденную дорогу и попали в открытый люк

ДТП на этом участке происходили и раньше. Фото: соцсети

В Ростове в районе пересечения Малиновского и 2-ой Краснодарской из-за открытого люка и поврежденного вокруг него асфальта за один вечер пострадали как минимум 4 авто. Об этом в Instagram сообщили очевидцы.

Под постом в комментариях сразу же началось активное обсуждение. Произошедшее возмутило горожан. Некоторые отметили, что это уже не первые подобные случаи на этом участке, однако дорожное препятствие так и не устранили.

- Этот люк там зачастую открыт. Я в него тоже влетала. Ни знака, ни ограждения. Теперь каждый раз еду и смотрю, но это же не нормально, - написала женщина.

- Когда уже ветку на открытом люке официально признают дорожным знаком, - иронично пошутил местный житель.

- Рано утром стояло два автомобиля с пробитыми колёсами, одна из них вылетела на встречную полосу, другая ещё в люке была. ГИБДД уже работали. По поводу этого люка я оставляла заявку на «112», но, по всей видимости, меры не предприняли, - пожаловалась ростовчанка.

В ответ на это там же в комментариях местные власти сообщили, что бригада «Ростовводоканала» уже начала все устранять. Дополнительно сотрудники департамента автодорог пообещали в течение суток привести проезжую часть в порядок.

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