Жители Ростова высказались по поводу разрушения дорог из-за перепада температур

Обновление проезжих частей сейчас ведут в усиленном режиме. Фото: сайт администрации Ростова.

Жители Ростова-на-Дону высказались по поводу разрушения дорог из-за перепада температур. Люди не приняли версию властей и заявили, что с подрядчиков нужно брать гарантию, а все используемые материалы должны соответствовать ГОСТу. Своим мнением ростовчане поделились в комментариях под постом сити-менеджера.

- Нужно просто обязать конторы, которые делают ремонт, давать гарантию на всю работу в течение 5 лет. Если за этот период что-то случается, то они должны все устранять за свои деньги, - написал один из мужчин.

- Возможно, просто следует улучшить качество материалов и соблюдать все технологии согласно ГОСТ, - заявил другой участник обсуждения.

Жители города также перечислили ряд улиц, которые прямо сейчас требуют ремонта. Ранее администрация сообщила, что обновление проезжих частей сейчас ведут в усиленном режиме. Бригады специалистов работали даже в праздники. К 10 января обещали привести в порядок участки на Шолохова, Космонавтов, Сарьяна и Черевичкина. Также на ямы c 9 до 18 часов теперь можно пожаловаться по телефону горячей линии, указанному ниже.

АЛЛО!

Телефон "горячей линии" для жалоб на дорожные ямы в Ростове: 8-961-271-55-12.

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