В Ростове на дорожные ямы теперь можно пожаловаться по телефону горячей линии

Сейчас проезжие части приводят в порядок в усиленном режиме. Фото: сайт администрации Ростова.

Жители Ростова-на-Дону теперь могут пожаловаться на дорожные ямы по горячей линии, которая работает с 9 до 18 часов. Об этом сообщает сайт городской администрации.

- Обращение принимают по номеру 8-961-271-55-12. На основании заявок формируют наряд-задание на ремонтные работы, - пояснили власти.

К слову, сейчас проезжие части приводят в порядок в усиленном режиме. Например, известно, что 5 и 6 января на улицах работали 7 бригад. До 10 января планируют обновить дороги на Шолохова, Сарьяна, Черевичкина, а также на мосту по проспекту Космонавтов.

Кроме того, специалисты во время проверок нашли недочеты на 22-ой Линии, Космонавтов, Васильченко, Театральном, Доломановском и Пестеля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове из-за перепадов температур разрушились дороги

Сейчас специалисты администрации обследуют асфальтовое покрытие на улицах (подробности)