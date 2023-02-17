В Аксайском районе в ДТП пострадала 58-летняя женщина

В результате ДТП пассажирка легкового автомобиля 58-летняя женщина получила
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Аксайском районе в аварии пострадала 58-летняя женщина. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области. ДТП произошло 17 февраля около 18 часов на автодороге «М4 Дон».
По предварительным данным, 59-летний водитель «Хенде Туссан» не выдержал безопасную дистанцию до двигавшегося впереди грузового автомобиля «Фредлайнер» и допустил с ним столкновение.
В результате ДТП пассажирка легкового автомобиля 58-летняя женщина получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение, - сообщили в ведомстве.
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