В Ростове на совершенствование системы фотовидеофиксации потратят 7,9 млн рублей

Внедрение в эксплуатацию указанного оборудования планируется в полном объеме к июню 2023 года. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове-на-Дону на улучшение системы фотовидеофиксации потратят 7,9 млн рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

После модернизации комплексы смогут регистрировать въезд на территорию города грузовой транспорт под запрещающие знаками. Сейчас вся необходимая документация уже подготовлена. Заняться модернизацией комплексов и ввести их в работу планируют во 2 квартале текущего года. Также, в дальнейших планах необходимо оснастить 4 светофорных объекта спецустройствами звукового и голосового сопровождения сигнала с функцией радиоинформирования. На это выделили 1,2 млн. рублей. Внедрение в эксплуатацию указанного оборудования планируется в полном объеме к июню 2023 года.

В общей сложности в 2023 году модернизируем 56 светофорных объектов. В рамках данной работы планируется установить 175 видеодетекторов, заменить 840 светофоров и кабельных линий.

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