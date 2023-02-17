После массового отравления в Ростове на 90 суток закрыли цех правильного питания

Приостановлена работа цеха по производству кулинарных изделий Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону после массового отравления людей приостановили работу производителя «полезного питания». Об этом 17 февраля сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

- Постановлением Советского районного суда индивидуальный предприниматель признан виновным в совершении административного правонарушения. На 90 суток приостановлена работа цеха по производству кулинарных изделий, - прокомментировали в инстанции.

Напомним, несколько дней назад готовым питанием отравились десятки человек. По последним официальным данным, количество пострадавших составило 70 человек. Однако, по всей видимости, указанная цифра может оказаться неокончательной.

Ранее сотрудники Роспотребнадзора провели проверку в точке общепита с некачественной пищей. Выяснилось, что при подготовке блюд использовалось сырье, безопасность которого не была подтверждена документально. Кроме того, работники организации работали без медицинских книжек.

По итогам инспекции Роспотребнадзора завели дело по статье 6.6 КоАП РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения»).

Позже представители СУ СК возбудили дело по статье 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Сейчас разбирательства продолжаются.

Добавим, ранее доклад о ходе расследования потребовал представить председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

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