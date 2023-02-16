Следователи провели обыски в Ростове-на-Дону после отравления 70 человек

Сейчас следствие продолжается Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону после отравления 70 человек в офисе одного из производителей «правильного питания» прошли обыски. В рамках следствия изъяли документы и компьютерную технику. Об этом 16 февраля сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Ранее сообщалось о 50 пострадавших. К этому моменту по факту случившегося уже завели дело по статье 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Известно, что доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах уже потребовал председатель СК России Александр Бастрыкин.

Добавим, до этого сотрудники управления Роспотребнадзора выяснили, что на предприятии при производстве пищи использовалось сырье, безопасность которого не подтверждали. Кроме того, у работников организации не было медицинских книжек.

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