В Ростовской области из-за грызунов готовятся к повышению цен на зерно в 2023 году

Аграрии проводят обработки от мышевидных грызунов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В 2023 году в Ростовской области из-за роста популяции грызунов может подорожать зерно. Об этом на заседании в донском правительстве сообщил министр сельского хозяйства региона Константин Рачаловский.

- Теплые погодные условия создали благоприятный фон для развития болезней посевов озимых и роста популяции мышевидных грызунов. Проводятся обработки, проблем с препаратами для этих целей не наблюдается. Однако неоднократные обработки влекут за собой дополнительные расходы и увеличивают себестоимость продукции. В целом фитосанитарную обстановку оцениваю как находящуюся под полным контролем, - прокомментировал Константин Рачаловский.

Чиновник добавил, что посевная площадь озимых зерновых на Дону составила 2,9 млн га. В хорошем состоянии оказались 94 % или 2,7 млн га посевов, в плохом состоянии - 5,3 % или 155,3 тысячи га, не взошел урожай на площади в 2,7 тысячи га.

Яровыми весной 2023 года предстоит засеять более 1,8 млн га. Под масличные отвели 1100 тысяч га, под зерновые - 640 тысяч га. Общая посевная площадь в регионе составит 4,9 млн тысяч га. Группа зерновых будет занимать территорию в 3,5 млн га.

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