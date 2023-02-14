Климатолог Иошпа спрогнозировал усиление ветра весной в Ростовской области

Погода связана с прохождением холодного фронта Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростовской области весной ожидается усиление ветра, иногда даже до шквалистых значений. Однако нельзя говорить о рекордной скорости порывов за 10-летний период, так как точных долговременных прогнозов не бывает, сообщил климатолог Александр Иошпа.

- Ветер весной, в переходный период между холодом и теплом, будет при любом раскладе. Летом он ослабеет. Ветер связан с прохождением холодного фронта, в такие периоды он может достигать шквалистых значений, - рассказал журналисту «КП - Ростов-на-Дону» Александр Иошпа.

Эксперт добавил, что сильные порывы периодически будут проявляться до тех пор, пока не прогреется поверхность Каспийского, Черного и Азовского морей.

Добавим, сегодня, 14 февраля, в донском регионе из-за циклона разыгралась непогода. Местами прошли снегопады, зафиксировали метели и сильные порывы ветра. Такую погоду синоптики ожидают и завтра, 15 февраля.

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