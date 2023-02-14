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НовостиОбщество14 февраля 2023 6:15

Утром 14 февраля улицы Ростова-на-Дону сковали 9-балльные заторы

Непростая дорожная ситуация все еще сохраняется из-за непогоды
Ангелина СКИБА
Пробки наблюдаются сейчас во всех районах города. Фото: сервис «Яндекс. Карты»

Пробки наблюдаются сейчас во всех районах города. Фото: сервис «Яндекс. Карты»

Утром 14 февраля улицы Ростова-на-Дону сковали 9-балльные пробки. Сложности на дорогах, по данным сервиса «Яндекс. Карты», наблюдаются во всех районах города.

Так, например, заторы растянулись на Восточном шоссе, Ворошиловском проспекте, Красноармейской, Максима Горького, Стачки, Нансена, Михаила Нагибина, Шеболдаева.

Водители в ряде случаев вынуждены были также простаивать из-за ДТП. Несколько аварий зарегистрировали на улице Нансена и одну - на кольце Комсомольской площади.

Напомним, утром во вторник на донскую столицу обрушилась непогода. Как и обещали синоптики, в городе начался снегопад, в 9 часов утра он все еще идет. Также разыгралась метель. Скорость ветра сегодня в течение дня должна составлять 9-14 м/с, временами порывы будут достигать 15-18 м/с.

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Видимость на дорогах снизится до 1-2 км (подробности)