Семилетний мальчик погиб в лобовом столкновении на дороге в Ростовской области

Машины столкнулись, когда одна обгоняла по "встрече" тягач с полуприцепом. Фото: УГИБДД по Ростовской области

Сегодня Ростовскую область снова накрыли снегопады, и не зря экстренные службы призывают жителей региона быть внимательными и осторожными на дороге. Но это уже вторая за субботу, 18 февраля, крупная авария, в которой пострадали несовершеннолетние. К сожалению, в этот раз не обошлось без жертв.

Смертельное ДТП произошло на автодороге «Ростов — Таганрог — граница ДНР».

В аварии погиб семилетний мальчик. Подробностями произошедшего с читателями «КП — Ростов-на-Дону» поделились в отделе пропаганды Управления ГИБДД по Ростовской области.

ОДИН ПОГИБ, ПОСТРАДАЛИ ЧЕТВЕРО

- Авария произошла около 11 часов, - рассказали в Госавтоинспекции. - По предварительным данным, 42-летний водитель за рулем автомобиля Mazda CX-5 начал обгон грузового автомобиля DAF с полуприцепом и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Ладой Веста» под управлением 37-летнего водителя.

Лобовое столкновение было такой силы, что машины превратились в груды металла и пластика. Не уцелели и люди. В результате ДТП погиб пассажир «Лады» - семилетний мальчик. Как рассказали в ГИБДД, он находился на заднем сидении справа без детского удерживающего устройства и не был пристегнут ремнем безопасности.

В ДТП никто не уцелел - четверо пострадали и один ребенок погиб. Фото: УГИБДД по Ростовской области

В той же машине пострадал пятилетний мальчик — он был в отличие от другого маленького пассажира в детском удерживающем устройстве, установленном на переднем сидении. Травмы получил и водитель.

В «Мазде» пострадали 42-летний водитель и его 64-летняя пассажирка. Все были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи. Несмотря на все усилия медиков, женщина скончалась в больнице. А полицейские теперь устанавливают все обстоятельства случившегося ДТП.

УДВОИТЬ ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ

К сожалению, свежи в памяти жителей Дона и другие случаи, когда дети могли выжить в авариях, но гибли, поскольку ехали не в детских сидениях, не пристегнутыми. Например, на дороге «Ростов — Семикаракорск — Волгодонск» 27-летний водитель «Лифана» не справился с управлением, машина улетела в кювет и опрокинулась. Погиб и сам водитель, и годовалый мальчик, которого перевозили без автолюльки.

- Госавтоинспекция напоминает, что перевозка детей в возрасте младше 7 лет должна осуществляться исключительно с использованием детских удерживающих систем или устройств, соответствующих весу и росту ребенка, - обращаются в ГИБДД к дончанам. - За нарушение данных требований налагается штраф в размере трех тысяч рублей. Дети от семи лет могут ездить на заднем сидении без такого устройства, но обязательно должны быть пристегнуты ремнем безопасности.

Сегодня весь день в регионе идет снег, и Госавтоинспекция просит не рисковать и не идти на обгон при плохой видимости на дороге. Фото: УГИБДД по Ростовской области

Сегодня в ГИБДД просят водителей быть особо осторожными. Не стоит идти на обгон, потому что в снежную погоду тяжело увидеть встречную машину. И обязательно выдерживать безопасную дистанцию и боковой интервал между автомобилями.

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