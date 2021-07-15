Вез малыша без автолюльки: в Ростовской области в аварии погиб годовалый ребенок

Все произошло на автодороге «Ростов-Семикаракорск-Волгодонск». Фото: отдел пропаганды областной ГИБДД

В Ростовской области ребенок снова стал жертвой дорожно-транспортного происшествия. В четверг, 15 июня, на дороге региона погиб годовалый ребенок. Об аварии сообщили в отделе пропаганды областной ГИБДД. «КП — Ростов-на-Дону» удалось узнать обстоятельства смертельного ДТП.

НЕ ПО ПРАВИЛАМ БЕЗОПАСНОСТИ

Утром, в 10.30, в полицию поступило сообщение о страшной аварии. Она произошла на автодороге «Ростов-Семикаракорск-Волгодонск».

По предварительным данным, 27-летний водитель «Лифан 214814» не справился с управлением, и машина улетела в кювет и опрокинулась.

В результате ДТП погиб пассажир «Лифана», годовалый мальчик. В полиции отметили, что ребенок не находился в удерживающем устройстве. Малыша перевозили без автолюльки.

По факту аварии сейчас проводится проверка. В ее ходе правоохранители установят все обстоятельства случившегося.

ТРАГЕДИИ МОЖНО БЫЛО ИЗБЕЖАТЬ

Мы не можем знать, чем бы все закончилось, будь ребенок закреплен в автолюльке. Так, днем ранее в аварии в Каменском районе в аварию попала семья, ехавшая из Санкт-Петербурга в Краснодарский край. Легковушка врезалась в грузовик с такой силой, что 4-летнего мальчика удерживающее устройство не спасло от смерти, а двухлетняя девочка в детском кресле выжила.

В любом случае, сотрудники правоохранительных органов не устают напоминать водителям не рисковать на дороге своей жизнью, своих пассажиров и остальных участников дорожного движения. При перевозке детей обязательно нужно пользоваться специальными удерживающими устройствами по возрасту и массе ребенка.

Также в управлении ГИБДД по Ростовской области призывают водителей соблюдать скоростной режим и избегать резких маневров на дороге.

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