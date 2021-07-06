В Ростовской области в аварии погиб 4-летний ребенок, еще трое пострадали

Водитель не справился с управлением, и машина врезалась в дерево. Фото: отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области

Во вторник, 6 июля, в Ростовской области произошло ДТП со смертельным исходом. В аварии в Веселовском районе погиб 4-летний ребенок. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД региона.

Авария произошла около 19 часов в Веселовском районе. Фото: отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области

Около 19 часов вечера в это время года на дороге еще светло, и что происходит на дороге - отлично видно. Но в этот злополучный вечер что-то привело к аварии со смертельным исходом. На пульт дежурного в полиции поступило сообщение об аварии в Веселовском районе. Все произошло на подъезде к хутору Ленинский от автодороги «Веселый-Верхнесоленый-Ажинов». По предварительным данным, 27-летний водитель, управляя автомобилем "Ниссан Премьера" не справился с управлением, и машина съехала с дороги в кювет, а там врезалась в дерево. Аварию перенесли не все, кто находился в машине. В результате ДТП на месте скончался 4-летний мальчик, пассажир автомобиля. Травмы получили водитель и еще два пассажира - годовалый ребенок, тоже мальчик, и женщина, чей возраст еще устанавливается. Выжившему малышу оказана разовая медицинская помощь, и в лечении в стационаре и дома ребенок не нуждается.

По факту случившегося правоохранительные органы проводят проверку.

А в ГИБДД региона не устают напоминать водителям о необходимости соблюдения скоростного режима на дороге. Это сбережет от опасных ситуаций и сохранит жизнь водителей, пассажиров и пешеходов.

В аварии погиб 4-летний ребенок, еще три человека попали в больницу. Фото: отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области

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