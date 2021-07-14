Не доехали до курорта: Семья из Санкт-Петербурга попала в страшное ДТП, погиб 4-летний ребенок

Три человека попали в больницу, среди них - двухлетняя девочка. Фото: отдел пропаганды областной ГИБДД

Рано утром, 14 июля, в Ростовской области произошло смертельное ДТП. Семья из Санкт-Петербурга не доехала до места отдыха в Краснодарском крае и попала в аварию. Погиб 4-летний мальчик, пострадали все остальные, кто был в машине. 2-летняя малышка оказалась в реанимации. Об этом сообщают в областной ГИБДД.

РАНО УТРОМ В ПУТИ

Сообщение о жуткой аварии поступило около пяти утра. Все произошло на федеральной трассе М4 «Дон» в Каменском районе. По предварительным данным, 38-летний водитель за рулем «Лады Весты» врезался в стоявший грузовик «Шакман Шанкси», которым управлял его ровесник.

Удар о многотонную машину был такой силы, что легковушка превратилась в груду металла: трудно поверить, что кто-то вообще мог выбраться из нее живым. В результате ДТП погиб 4-летний мальчик. Остальные находившиеся в «Ладе Весте» пострадали. Это 2-летняя девочка, водитель и 31-летняя пассажирка. Все были госпитализированы в медучреждение, а малышка попала в реанимацию.

Известно, что погибший мальчик находился на заднем сидении справа, в детском удерживающем устройстве и пристегнут ремнем безопасности.

По факту случившегося на трассе проводится проверка, правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Погибший мальчик находился на заднем сидении в детском удерживающем устройстве. Фото: отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

ОТДЫХ ОБЕРНУЛСЯ ТРАГЕДИЕЙ

Уточняется, что семья направлялась из Санкт-Петербурга в Краснодарский край. К моменту аварии, которая произошла рано утром, уже был проделан путь протяженностью более 1600 километров.

В Госавтоинспекции Ростовской области напоминают: чтобы избежать дорожно-транспортных происшествий, водителям необходимо своевременно отдыхать. Никакие ухищрения не заменят нормального сна: именно поэтому правилами дорожного движения запрещено управлять автомобилем в состоянии утомления.

- Если вы почувствовали усталость, головокружение, головную боль, необходимо немедленно остановиться - продолжать путь в таких состояниях крайне опасно для всех участников дорожного движения, - добавили в отделе пропаганды областной ГИБДД.

Правоохранители напомнили, что каждый может обратиться за помощью к сотрудникам ГИБДД - к дежурному наряду ДПС и по телефонам дежурных частей - не только в случае поломки на дороге, но и при плохом самочувствии и другой трудной ситуации. Полицейские обязательно окажут помощь и подскажут, где найти ближайшее место для отдыха.

В ДТП машина превратилась в искореженный кусок металла. Фото: отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области

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