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Происшествия10 июля 2021 20:23

В Ростовской области маленький мальчик попал под колеса машины

Правоохранители выясняют детали случившегося
РЕПИНА Елена
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Авария произошла на пешеходном переходе. Фото: пресс-служба областной ГИБДД

Авария произошла на пешеходном переходе. Фото: пресс-служба областной ГИБДД

В Ростовской области, в Новочеркасске, 42-летний водитель «ВАЗа» сбил школьника. Как рассказали в пресс-службе областной ГИБДД, по предварительным данным, машина наехала на девятилетнего ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе.

- В этот момент мальчик перебегал проезжую часть дороги слева направо по ходу движения автомобиля, - пояснили в ведомстве.

Ребенок получил травмы различной степени тяжести.

По данному факту проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства случившегося.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала, что на донской трассе в в аварии с двумя легковушками погибли два человека, еще трое, в том числе – двое детей, госпитализированы.

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