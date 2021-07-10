Есть погибшие и раненые: на трассе в Ростовской области произошла страшная авария

В ДТП погибли два человека.Фото: пресс-служба областной ГИБДД

В Ростовской области в пятницу вечером, 9 июля, на трассе в Семикаракорском районе случилась авария с участием двух легковых автомобилей. Как рассказали в пресс-службе областной ГИБДД, 58-летний водитель «Хендай Акцент» на перекрестке совершал разворот и не уступил дорогу «пятнадцатой», за рулем которой находился 35-летний мужчина.

Легковые машины столкнулись на перекрестке. Фото: пресс-служба областной ГИБДД

В результате машины столкнулись. Удар был такой силы, что капот одного авто просто смяло в гармошку, а у другой машины бок превратился в груду металла.

Как сообщили в ведомстве, на месте аварии скончались пассажирка иномарки и водитель отечественной машины.

На место трагедии выехали экстренные службы. Фото: пресс-служба областной ГИБДД

Еще троих человек с тяжелыми травмами увезли в больницу. Увечья получили водитель «Акцента» и его 12-летняя пассажирка. Также среди пострадавших - шестилетняя девочка, которая находилась в ВАЗе.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала, что в донской столице в ночь с 9 на 10 июля произошли сразу две серьезные аварии. Так, на перекрестке столкнулись грузовик и «Лексус». По словам очевидцев, ранены два человека. Кроме того, в одном из районов города легковушки врезались друг в друга. В результате удара одна из них опрокинулась на крышу.

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