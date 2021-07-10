В Ростове-на-Дону грузовик протаранил «Лексус»

Машины столкнулись на Комарова. Фото: группа "Это Ростов!" в "ВКонтакте"

В донской столице в ночь с 9 на 10 июля произошла серьезная авария. Как рассказали в социальных сетях очевидцы, ЧП случилось около часу ночи на пересечении Щербакова и Комарова.

По словам свидетелей инцидента, один из водителей выехал на встречную полосу и в результате произошло лобовое столкновение грузовика и иномарки. От удара «Лексус» превратился в груду металла. По предварительным данным, ранены два человека.

На место происшествия кроме полиции и скорой также приезжали пожарные. По данному факту проводится проверка.

Также ростовчане сообщают, что в эту же ночь серьезная авария произошла на улице Коммунаров. Там столкнулись две машины и одна из них опрокинулась на крышу.

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