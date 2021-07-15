В аварии на трассе под Ростовом погиб годовалый ребенок

В Ростовской области годовалый ребенок погиб в ДТП

В Ростовской области случилась смертельная авария.

Инцидент произошел в четверг, 15 июля, около половины одиннадцатого утра на трассе "Ростов - Семикаркорск - Волгодонск". По предварительным данным 27-летний водитель автомобиля Lifan - 214814 не справился с управлением и угодил в кювет, в результате чего машина опрокиннулась.

В аварии погиб годовалый ребенок. Прибывшие к месту происшествия медики скорой помощи смогли лишь констатировать смерть.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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