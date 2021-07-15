Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 15 июля: на дорогах скопились пятибалльные пробки

Вечерние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 15 июля: в час пик в городе движение затруднено. Загруженность на дорогах оценена в пять баллов. Рассказываем, по каким улицам проехать сложнее всего.

Заторы образовались на улице Большой Садовой, улице Красноармейской, улице Максима Горького, улице Варфоломеева, улице Шаумяна, улице Текучева, улице Курская, улице Зоологической, проспектах Соколова, Михаила Нагибина, Театральном, Буденновском и Ворошиловском.

Движение также затруднено на улицах Доватора, Малиновского, Портовая, Всесоюзная, проспекте Стачки. С трудом машины двигаются и по улицам Вавилова, Орбитальная, Беляева, а также по проспекту Королева.

В пробках придется постоять и тем, кто едет по улицам Орская, Киргизская Селиванова, переулках Беломорском и Сальском. Кроме того, с трудом можно проехать по проспекту Шолохова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 14 июля: на дорогах заторы в пять баллов.

Выяснили, где образовались пробки в Ростове-на-Дону на 14 июля 2021.