Ветровой нагон воды ожидается в Ростовской области 21 и 22 февраля

Жителей Дона просят быть предельно внимательными и осторожными Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сегодня и завтра, 21 и 22 февраля, в Ростовской области из-за непогоды в устье реки Дон и в Таганрогском заливе ожидается ветровой нагон воды. Об этом предупреждает управления МЧС России по донскому региону.

По данным спасателей, сила порывов составит около 16-21 м/с, по южной половине области - 23-28 м/с. Ветер должен быть преимущественно юго-западного направления.

Параллельно с этим в ряде районов в течение двух дней прогнозируют сильные осадки с мокрым снегом. На дорогах будет гололедица. Жителей Дона просят быть предельно внимательными и осторожными.

Во время разгула стихии лучше не подходить близко к деревьям, раскачивающимся вывескам, легким мачтам и другим слабоукрепленным конструкциям. Очень опасно находиться вблизи оборванных проводов. При скачках электрического напряжения в квартирах следует отключить всю технику. В случае чрезвычайных происшествий нужно обращаться по номеру «112».

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