Утром 21 февраля Ростов-на-Дону сковали 9-балльные заторы из-за метели и нескольких ДТП

Дорожная обстановка осложняется несколькими ДТП. Фото: сервис «Яндекс. Карты»

Утром 21 февраля из-за штормового ветра и снегопада улицы Ростова-на-Дону сковали 9-балльные пробки. Об этом можно судить по данным сервиса «Яндекс. Карты».

Заторы сейчас собрались на Красноармейской, Буденновском, Стачки, Гвардейском, Шеболдаева, Таганрогской. Глухие пробки образовались на Тюхряева, Буйнакской, 14-й Линии, Доломановском.

Дорожная обстановка осложняется сразу несколькими ДТП, которые произошли в разных частях города. Так, по словам очевидцев, на Михаила Нагибина в правом ряду сломался автобус. Пробка на этом участке пути сейчас составляет около 2,29 км. Также две аварии зарегистрировали на Вятской, в районе Щербакова и Орской. Столкновения машин произошли на Волкова и Восточном шоссе.

Напомним, ранее синоптики и спасатели объявили штормовое предупреждение. Сегодня и завтра в регионе ожидаются довольно сильные осадки со снегом. Ветер может усилиться до 16-21 м/с, по южной половине области - до 23-28 м/с. Из-за этого на устьевом участке реки Дон и в Таганрогском заливе обещают ветровой нагон воды. Жителей Дона просят быть предельно осторожными в непогоду.

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